Экс-скаут «Фенербахче» Килич присоединился к штабу Паскуаля в «Зените»

заключил контракт со скаутом Кузеем Киличем. Он будет входить в тренерский штаб .

Соглашение с турецким специалистом рассчитано на 2 года.

В минувшем сезоне Кузей в качестве скаута «Фенербахче» стал чемпионом Турции.

Приглашение в клуб Килича прокомментировал генеральный директор «Зенита» .

«Кузей уже приступил к исполнению своих обязанностей. Он отлично разбирается в баскетбольном маркете и наработал огромный объем информации, который позволяет отслеживать не только известных баскетболистов, но и следить за баскетбольными талантами по всему миру. В его обязанности будет входить как основная команда, так и управление системой скаутинга нашей Академии баскетбола», – заявил Церковный.

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