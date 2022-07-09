Евгений Пашутин: «Походяев раскроет талант и поможет «Парме» в новом сезоне»

Главный тренер рассказал о сильных качествах новобранца команды Данилы Походяева.

«Данила Походяев – молодой и очень универсальный игрок, который может играть на третьей и четвертой позициях. Обладает атлетизмом, энергией и хорошо защищается. В особенности Данила активен на подборе, а в нападении способен отличиться средним и дальним броском. Быстрый и любит агрессивные проходы под кольца соперников.

Данила поможет команде и сможет раскрыть свой талант в новом игровом сезоне. Уверен, что вместе мы станем еще сильнее!» – заявил Пашутин.

Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться