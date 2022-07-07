Евгений Пашутин: «В новом сезоне Шейко получит возможность проявить себя еще ярче»

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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал продление контракта с защитником Глебом Шейко.

«Глеб Шейко обладает отличным броском с периметра, агрессивным стилем игры, способен эффективно атаковать в проходе и отличиться средним броском после ведения. Немаловажно и то, что он является воспитанником пермского баскетбола. Может играть на третьей и второй позиции, хорошо защищается на периметре, отлично давит на мяч и играет смену.

В новом сезоне Глеб получит возможность проявить себя еще ярче и помочь своей команде!» – заявил Пашутин.

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