Данила Походяев стал игроком «Пармы»

подписала контракт с российским форвардом Данилой Походяевым (21 год, 204 см).

Соглашение рассчитано на три года.

В 2018 году Данила стал MVP финального этапа первенства России среди юношей 2001 года рождения. В составе команды «Москва-2» он стал вторым снайпером (10,6 очка за игру) и вторым по подборам (8,9 подборов).

Данила является двукратным чемпионом ЕМЛ ВТБ в составе «ЦСКА-Юниор» (2018, 2021). В 2021 году в составе сборной России провел 6 матчей в рамках чемпионата Европы U20. В среднем Походяев набирал 11,8 очка, 8,4 подбора и 1,2 передачи за игру.

В минувшем сезоне Данила присоединился к «Темп-СУМЗ-УГМК» и провел за клуб 38 матчей в рамках Суперлиги-1. В среднем форвард набирал 7,6 очка и 5,2 подбора за 20 минут на паркете.

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