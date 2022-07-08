Евгений Пашутин: «Тайлор Онгвае – энергичный игрок. Он мотивирован побеждать»

Главный тренер охарактеризовал кенийского новобранца команды Тайлора Онгвае.

«Тайлор – универсальный игрок, играющий как на второй, так и на третьей позиции.

В защите очень подвижный и может прессинговать по всей площадке. Форвард всегда нацелен на перехват и на подбор. Может играть смену со всех позиций, в нападении обладает проходом, а также средней и дальней атакой.

Тайлор очень энергичный игрок и мотивирован побеждать», – заявил Пашутин.

Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?