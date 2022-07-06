Евгений Пашутин: «Джоэл Джеймс добавит «Парме» мощи под кольцом»

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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал подписание однолетнего контракта с американским центровым Джоэлом Джеймсом.

«Джоэл Джеймс – мощный центровой, который прошел школу Северной Каролины. Весьма эффективен в защите под кольцом и ярко проявляет себя в краске, доминируя на подборах.

Джоэл – командный игрок, который добавит нам еще больше мощи под кольцом», – отметил тренер.

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