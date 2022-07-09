Чарльз Баркли: «Мне нравятся «Уорриорз». Я ненавижу их болельщиков»

Бывшая звезда , ныне телеведущий TNT Чарльз Баркли на турнире по гольфу American Century Celebrity в Саут-Лейк-Тахо объяснил, почему он не любит болельщиков «Голден Стэйт».

«Мне нравятся «Уорриорз». Я ненавижу их болельщиков. Да, я ненавижу их.

Я люблю Стефа и Клэя. Но мне действительно не нравятся их болельщики. Они просто ужасные люди. Они были намного лучше, когда были в Окленде. У них были отличные болельщики в Окленде», – сказал Баркли.

Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться