Чарльз Баркли подколол Тейтума во время трансляции финала НХЛ

Легенда НБА, ныне телеведущий подколол лидера «Селтикс» во время трансляции финала Кубка Стэнли между «Тампой-Бэй» и «Колорадо».

Комментируя эпизод с ошибкой игрока «Эвеланш», которая привела к забитой шайбе, Барлки вспомнил Тейтума.

«Стандартная история от Джейсона Тейтума... Извините, это просто шутка. Мне нравится Джейсон Тейтум. Это просто шутка», – заявил Баркли.

Тейтум допустил 100 потерь в плей-офф этого года, что является антирекордом НБА.

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