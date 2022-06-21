Чарльз Баркли подколол Тейтума во время трансляции финала НХЛ

Легенда НБА, ныне телеведущий Чарльз Баркли подколол лидера «Селтикс» Джейсона Тейтума во время трансляции финала Кубка Стэнли между «Тампой-Бэй» и «Колорадо».
Комментируя эпизод с ошибкой игрока «Эвеланш», которая привела к забитой шайбе, Барлки вспомнил Тейтума.
«Стандартная история от Джейсона Тейтума... Извините, это просто шутка. Мне нравится Джейсон Тейтум. Это просто шутка», – заявил Баркли.
Тейтум допустил 100 потерь в плей-офф этого года, что является антирекордом НБА.
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