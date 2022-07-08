Брайан Уиндхорст: «Леброна не заботит судьба пика «Лейкерс» 2029 года от слова совсем. Ему нужен Кайри»

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Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о видении лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом ситуации с возможным приобретением разыгрывающего «Нетс» Кайри Ирвинга.

Ранее сообщалось, что препятствием к осуществлению сделки является нежелание «озерников» расставаться с драфт-пиками.

«Леброна не заботит судьба пика первого раунда «Лейкерс» 2029 года от слова совсем.

Джеймса никогда не волновали пики первого раунда. Он хочет побеждать здесь и сейчас. Ему нужен Кайри, потому что он может дать ему этот шанс», – заявил Уиндхорст.

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