«Бруклин» вряд ли обменяет Бена Симмонса в это межсезонье

По словам инсайдера New York Post Брайана Льюиса, вряд ли обменяет разыгрывающего в это межсезонье.

«Конфиденциально источники из «Нетс» намекнули, что обмен Симмонса маловероятен. На вопрос о том, получил ли Симмонс от клуба гарантии того, что он входит в долгосрочные планы «Нетс» и не будет обменен, источник, близкий к Симмонсу, просто сказал: «Бен в порядке», – пишет Льюис.

Симмонс перешел в «Бруклин» перед дедлайном этого года, но не провел за команду ни одного матча из-за проблем с психическим здоровьем и травмы спины.

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