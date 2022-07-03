Бен Симмонс удалил инстаграм-аккаунт после публикации фото из раздевалки «Нетс»

Разыгрывающий «Бруклина» удалил свой аккаунт в инстаграме.

Недавно игрок опубликовал фотографию из раздевалки команды после тренировки и написал: «Отлично себя чувствую😤😤».

Уже после публикации австралийца лидер «Нетс» попросил обменять его в другую команду.

Также появились слухи, что «Бруклин» могут полностью уйти в перестройку, расставшись в том числе и с Симмонсом.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов