«Тупица». Трэй Янг отреагировал на предложение Билла Симмонса обменять Дюрэнта на Янга

Разыгрывающий «Атланты» отреагировал на предложение известного спортивного эксперта Билла Симмонса обменять ( ) в «Хоукс» на Янга.

«Тупица 😂🤦🏽‍♂️», – написал Янг на своей странице в Twitter.

Узнав о правиле, по которому «Нетс» не могут выменять у Бэма Адебайо, поскольку центровой находится на продленном контракте новичка, Симмонс извинился, но тут же предложил «Нетс» выменять Янга, который также находится на продленном контракте новичка.

Согласно правилу НБА, команде запрещено иметь в своем составе двух игроков на продленном контракте новичка, если оба были приобретены путем обмена. Напомним, что в составе «Нетс» уже есть один такой игрок, .

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана