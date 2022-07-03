«Бруклин» может обменять Бена Симмонса в «Юту»

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«Бруклин» может обменять разыгрывающего Бена Симмонса в нынешнее межсезонье.

Как сообщает инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон, клуб обдумывает возможный обмен игрока в «Юту».

«Нетс» не сумели договориться о новом контракте с Кайри Ирвингом и получили запрос на обмен от Кевина Дюрэнта, поэтому могут уйти в перестройку.

Симмонс перешел в «Бруклин» перед дедлайном этого года, но не провел за команду ни одного матча из-за травмы спины.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов

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