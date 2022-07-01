«Отлично себя чувствую». Бен Симмонс выложил фотографию из раздевалки «Нетс»

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс выложил фотографию из раздевалки команды после занятия.
«Отлично себя чувствую», – написал баскетболист.
Симмонс также добавил два смайлика: 😤😤. Бен успешно восстанавливается после операции на спине.
«Нетс» сделали репост с подписью «Летняя работа 😤».
Уже после публикации австралийца лидер команды Кевин Дюрэнт попросил «Нетс» обменять его в другую команду.
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