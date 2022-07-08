Аито Ренесес возглавил «Жирону»

Знаменитый специалист Аито Ренесес назначен главным тренером «Жироны», которая в новом сезоне сыграет в АСВ.

75-летний Ренесес провел в АСВ более тысячи игр (1077) в качестве главного тренера. За долгую карьеру в Испании он тренировал «Барселону» (14 сезонов), «Ховентуд» (7), «Уникаху» (3), «Реал Бетис» (2) и «Гран-Канарию» (2).

Последней командой Ренесеса была немецкая «Альба» (2017-2021), которая выступала в Евролиге. С берлинским клубом Аито выигрывал Кубок Германии и дважды Бундеслигу.

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