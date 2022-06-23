Марк Газоль останется в «Жироне» еще на один сезон

Центровой и владелец испанской «Жироны» в ближайшее время объявит о решении остаться в составе команды на сезон-2022/23.

37-летний Газоль помог «Жироне» стать победителем второго дивизиона чемпионата Испании и выйти в лигу ACB. Опытный бигмен в последний раз играл в ACB в 2008 году в составе другой команды .

В финальном матче команда обыграла «Эстудиантес» со счетом 77:60. Газоль получил травму колена в полуфинале, который состоялся накануне. Участие Марка в финале находилось под вопросом, однако игрок вышел в стартовом составе и сумел завершить матч на площадке.

Газоль перешел в «Жирону» в ноябре 2021 года. Чемпион НБА (2019) играл за эту команду в начале карьеры (2006-2008). В данный момент он также является совладельцем и президентом клуба.

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