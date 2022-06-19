Марк Газоль вывел «Жирону» в ACB

стала победителем второго дивизиона чемпионата Испании и вышла в лигу ACB.

В финальном матче команда обыграла «Эстудиантес» со счетом 77:60. Одним из героев стал 37-летний центровой «Жироны» .

Газоль получил травму колена в полуфинале, который состоялся накануне. Участие Марка в финале находилось под вопросом, однако игрок вышел в стартовом составе и сумел завершить матч на площадке.

После финальной сирены звездный баскетболист эффектно отпраздновал победу вместе с партнерами по команде.

Газоль перешел в «Жирону» в ноябре 2021 года. Чемпион НБА (2019) играл за эту команду в начале карьеры (2006-2008). В данный момент он также является совладельцем и президентом клуба.

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