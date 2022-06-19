«Жирона» в шаге от попадания в ACB. Марк Газоль получил травму накануне финала

и «Эстудиантес» поборются за выход в ACB в финальном матче второго дивизиона чемпионата Испании, который состоится сегодня.

Вчера «Эстудиантес» обыграл «Паленсию» в первом полуфинале (89:62), а «Жирона» справилась с «Леридой» (77:68).

Однако «Жирона» потеряла звездного центрового , который травмировал колено, пытаясь сделать блок-шот. 37-летнему игроку помогли дойти до раздевалки, позже он вернулся на скамейку, но не играл.

После полуфинального матча главный тренер «Жироны» Жорди Саргатал не ответил, сможет ли Марк сыграть в финале.

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