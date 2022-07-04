Аито Ренесес может возглавить «Жирону»

Аито Ренесес является основным претендентом на пост главного тренера «Жироны».

Ожидается, что команда сменит главного тренера перед сезоном в ACB. Клуб уже ведет переговоры с Ренесесом.

75-летний испанский тренер провел минувший сезон без команды. До этого он в течение четырех лет руководил немецкой «Альбой».

После прихода в «Жирону» Газоля команда стала победителем второго дивизиона чемпионата Испании и вышла в лигу ACB.

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