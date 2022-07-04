Аито Ренесес может возглавить «Жирону»

Теги Аито Ренесес чемпионат Испании Жирона Марк Газоль Баскетбол

Аито Ренесес является основным претендентом на пост главного тренера «Жироны».

Ожидается, что команда Марка Газоля сменит главного тренера перед сезоном в ACB. Клуб уже ведет переговоры с Ренесесом.

75-летний испанский тренер провел минувший сезон без команды. До этого он в течение четырех лет руководил немецкой «Альбой».

После прихода в «Жирону» Газоля команда стала победителем второго дивизиона чемпионата Испании и вышла в лигу ACB.

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