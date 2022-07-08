Эндрю Уиггинс: «По ходу плей-офф понял, что могу быть очень хорош на щитах. У меня больше не будет 4 подбора за игру»

Форвард «Уорриорз» рассказал о том, как ему удалось прибавить в борьбе за отскок по ходу плей-офф.

«Надо просто найти и понять разные способы, как получить мяч. И особенно это проявилось по ходу серии с , у нас тогда была маленькая пятерка и передо мной стояла четкая задача – подбирать. И вот я начал цепляться за подборы, стремиться к этому, и понял: «Да это не сложно! Я могу подбирать!» С того момента я продолжал в том же духе.

Это помогало команде, это давало нам больше владений. Ну и я такой: «Я могу подбирать!» Все, у меня больше не будет 4 подбора в среднем за игру», – заявил Уиггинс.

Уиггинс увеличил средний показатель по подборам с 4,5 в регулярном чемпионате до 7,5 в плей-офф. Канадец провел 6 матчей с более чем 10 подборами после старта серии против «Гриззлис» и до конца плей-офф.

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