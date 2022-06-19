«Чемпионы играют дома в Рождество, малыш». Дрэймонд Грин подколол Джа Морэнта в твиттере

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин пустил шпильку в адрес разыгрывающего в твиттере.

«Матч между «Гризлис» и «Уорриорз» в Сан-Франциско на Рождество теперь почти гарантирован», – написал один из пользователей.

«Не, в Мемфисе. Пусть сидят в окопах», – не согласился Морэнт.

«Чемпионы играют дома в Рождество, малыш!» – объяснил Дрэймонд.

«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» во втором раунде (4-2). По ходу серии игроки команд неоднократно вступали в словесную перепалку.

Позже «Уорриорз» стали чемпионами НБА, обыграв «Селтикс» в финале (4-2).

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА