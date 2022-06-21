Эндрю Уиггинс может подписать максимальное продление этим летом

«Голден Стэйт» планирует обсудить этим летом продление контракта с форвардом , пишет San Francisco Chronicle.

Издание отмечает, что игрок претендует на максимальный контракт и может получить соглашение на три или четыре сезона с заработной платой около 37 миллионов долларов в год.

Уиггинс помог «Уорриорз» одержать победу в чемпионате сезона-2022/23. В шести матчах финальной серии он набирал в среднем 18,3 очка, 8,8 подбора, 2,2 передачи, 1,5 перехвата и 1,5 блок-шота.

Следующий сезон станет последним в нынешнем контракте баскетболиста. Ранее он подтвердил, что намерен остаться в команде.

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