Эндрю Уиггинс: «В следующем сезоне «Уорриорз» будут еще лучше»

Форвард «Голден Стэйт» ожидает от команды большего после победы над «Селтикс» (4-2) в финале НБА-2022.

«Мы были хороши в этом году, но я чувствую, что в следующем сезоне мы будем еще лучше. Это не закат «Уорриорз». Думаю, , и добьются большого прогресса в межсезонье. Это только начало», – заявил Уиггинс.

Уайзмен (21 год, 2013 см) был выбран под вторым пиком на драфте НБА-2020. Он пропустил весь нынешний сезон из-за разрыва мениска, полученного в апреле прошлого года.

Куминга (19 лет, 201 см) и Муди (20 лет, 196 см) провели первый сезон в лиге и сумели закрепиться в ротации «Уорриорз».

Возрождение «Голден Стэйт» – идеал перестройки. После ухода Дюрэнта упали на дно, но 2 года – и они снова чемпионы НБА!