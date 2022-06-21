«Сила в единстве, чертов дурень». Клэй Томпсон подколол Джарена Джексона в инстаграме

Атакующий защитник «Голден Стэйт» напомнил форварду «Мемфиса» о его выходке.

В конце марта после победы над калифорнийцами в матче регулярного чемпионата Джексон с иронией написал в твиттере девиз калифорнийской команды «Сила в единстве 👏🏾».

«Уорриорз» обыграли «Гризлис» во втором раунде плей-офф (4-2), а позже стали чемпионами . После завоевания титула Томпсон вспомнил о твите Джексона.

«Не могу дождаться, когда выйду в сеть и сделаю репост. Вот же чертов дурень. Клоун», – сказал Клэй на пресс-конференции после победного финала.

Во время чемпионского парада в Сан-Франциско один из болельщиков «Голден Стэйт» показал флаг, на котором было написано: «Сила в единстве, чертов дурень».

Топмсон снял этот момент на видео и опубликовал в своем инстаграме, отметив аккаунт .

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