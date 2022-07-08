В администрации США сомневаются, что им удастся вернуть арестованную в России Грайнер в ближайшее время

Американские чиновники ожидают, что история с возвращением звезды женского баскетбола Бриттни Грайнер в США затянется.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В четверг, 7 июля, в Химкинском суде прошло второе заседание по делу о контрабанде наркотиков. Двукратная олимпийская чемпионка Грайнер полностью признала вину.

«Как бы администрация президента США ни хотела вернуть домой, она, вероятно, проведет в российской тюрьме еще как минимум несколько месяцев», – говорится в материале американского издания.

Такого мнения придерживаются «несколько должностных лиц США и люди, знакомые с ситуацией».

В СМИ обсуждается возможный обмен Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием. При этом согласно Politico, «администрация Байдена, скорее всего, полагает, что Бут будет слишком высокой ценой».

«Бут создал глобальную сеть по продаже оружия по всему миру, провоцируя кризисы и нарушая международное право. Возможно, у него нет той силы, которую он имел после ареста и осуждения в 2011 году, но немногие в США и других странах хотят дать ему шанс восстановить ее», – пишет издание.

Баскетболистка УГМК и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможни прилетевшая из Нью-Йорка спортсменка привлекла внимание служебной собаки. При досмотре багажа у нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Бриттни вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй – от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Следующее заседание состоится 14 июля в 14.30, суд допросит Грайнер.

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