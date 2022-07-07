Защита Бриттни Грайнер: «Надеемся, что обстоятельства дела будут приняты во внимание судом при вынесении приговора и он будет мягким»

Адвокаты американской баскетболистки Бриттни Грайнер сделали официально заявление, в котором выразили надежду на мягкий приговор суда с учетом обстоятельств дела и личности подсудимой.

«Бриттни Грайнер сегодня признала вину. Это было ее решение, принятое в результате консультации с адвокатами.

Бриттни приняла решение взять на себя полную ответственность за происшедшее, поскольку знает, что является примером для многих людей. Для этого, безусловно, нужна смелость.

Принимая во внимание обстоятельства дела, количество запрещенного вещества, личность подсудимой и ее роль в развитии международного и российского спорта, адвокаты Бриттни, безусловно, надеются на то, что эти обстоятельства в совокупности с доказательствами защиты будут приняты во внимание судом при вынесении приговора и он будет мягким.

Мария Благоволина из юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры» и Александр Бойков из МКА «Мосюрцентр» ожидают завершения судебного процесса в начале августа», – говорится в заявлении.

Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер обвиняется в контрабанде наркотиков. В четверг, 7 июля, в Химкинском суде прошло второе заседание по делу, в ходе которого баскетболистка заявила, что полностью признает вину. Следующее заседание состоится 14 июля.

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