Хоккейный агент – об аресте Бриттни Грайнер: «Назовите хоть одну страну в мире, куда можно приехать с марихуаной в рюкзаке»

Хоккейный агент Алеша Пилко прокомментировал арест в Москве американской баскетболистки Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков.

«Сейчас американские СМИ перекрутили эту тему, говорят, что ее задержали, потому что она американка. Вы мне назовите хоть одну страну в мире, куда можно приехать с марихуаной в рюкзаке, а тебе на границе скажут: «Почему так мало взял, проходи», – передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Баскетболистка УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможни прилетевшая из Нью-Йорка Грайнер привлекла внимание служебной собаки. При досмотре багажа у нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Двукратной олимпийской чемпионке вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Сегодня в Химкинском суде состоялось второе заседание по делу. Баскетболистка признала вину.

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