Адвокат: «Надеемся на снисхождение суда с учетом личности Бриттни Грайнер»

Адвокат Бриттни Грайнер Мария Благоволина в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказала о решении американской баскетболистки полностью признать вину в деле о контрабанде наркотиков.

— Признать вину на втором заседании — это специальный план защиты?

— Нет. Бриттни долго обдумывала это решение, взвешивала все за и против, советовалась с нами и в итоге сказала, что готова признать свою вину. Судебный процесс продолжается.

Теперь в дело вступает защита. В следующих заседаниях будут допрошены уже наши свидетели.

— Баскетболистка признала вину полностью?

— Да.

— На что вы рассчитываете в этом деле?

— Надеемся на снисхождение суда. С учетом всех обстоятельств дела, с учетом личности Бриттни. Никто не будет спорить, что это великая спортсменка. Признание вины должно быть, безусловно, принято во внимание. Так что ждем наиболее мягкого возможного приговора.

— Показалось, что, в отличие от первого заседания, Бриттни выглядела более подавленной. С чем это связано?

— На первом заседании в зале было чуть прохладнее. Сейчас было тяжелее работать.

— Будет ли у нее возможность переговорить с семьей?

— Разрешение на звонок получено, но пока технически не получается это организовать. Надеемся, что в ближайшее время решим все логистические проблемы.

В четверг, 7 июля, в Химкинском суде прошло второе заседание по делу, в ходе которого Грайнер заявила, что признает вину. Следующее заседание состоится 14 июля, суд допросит баскетболистку.

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