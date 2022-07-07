Замглавы американской дипмиссии в Москве: «Грайнер ознакомилась с письмом от Байдена»

Замглавы американской дипмиссии в Москве Элизабет Руд заявила, что передала письмо президента США Джо Байдена арестованной в России баскетболистке .

«Я имела возможность побеседовать с Грайнер в зале суда. Она нормально питается, имеет возможность читать книги, учитывая обстоятельства, чувствует себя хорошо. Важно, что я смогла показать ей письмо от Байдена, она ознакомилась с ним.

Хочу подчеркнуть намерение правительства США на самом высоком уровне вернуть домой мисс Грайнер в безопасности и всех несправедливо задержанных граждан США, а также стремление посольства США заботиться и защищать интересы всех американцев, задержанных или приговоренных к тюремному сроку в России», — сказала Руд.

В четверг, 7 июля, в Химкинском суде прошло второе заседание по делу Грайнер, которая была арестована в феврале по обвинению в контрабанде наркотиков. Баскетболистка заявила, что признает вину.

Ранее в День независимости США Бриттни направила письмо Байдену с просьбой освободить ее. Президент написал ответное письмо и провел телефонный разговор с супругой баскетболистки.

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