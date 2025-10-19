  • Спортс
Гилберт Аренас не считает Батлера настоящей второй опцией «Голден Стэйт» и призывает Кумингу и Хилда проявить себя

Аренас поделился мыслями о текущей силе «Уорриорс».

«Игра Стефа будет держать их на плаву. Но нужен еще один парень, который поможет ему. Джимми Батлер играет в командный баскетбол. Он в среднем набирает 18 очков. Это не вторая опция. Он будет играть в хороший баскетбол; он нужен вам как третий парень.

У этой команды нет четко определенной второй опции. Джонатан Куминга и Бадди Хилд не проявили инициативу и не заявили: «Я буду делать эти 18 бросков и буду тем самым вторым парнем». Пока что у них такого игрока нет», – заявил Аренас.

В прошлом регулярном чемпионате Джимми Батлер отыграл за «Уорриорс» 30 матчей, в которых он в среднем набирал 17,9 очка, 5,5 подбора, 5,9 передачи и 1,7 перехвата.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Analysis
