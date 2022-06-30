Евгений Пашутин: «В этом сезоне планируем, что у Платунова будет более важная роль, чем раньше»

Главный тренер прокомментировал подписание нового двухлетнего контракта с , отметив, что в этом сезоне защитник будет играть более важную роль, чем раньше.

«Саша – универсальный игрок, способный играть и на позиции разыгрывающего, и в качестве атакующего защитника. Обладает острым характером игры и хорошим броском, прессингует соперника, имеет хорошее видение площадки. Он не раз брал на себя ответственность в решающие моменты игры и совершал важные броски.

Немаловажен и тот факт, что Саша – воспитанник клуба, пермяк, и его любят болельщики. В этом сезоне планируем, что у него будет более важная роль, чем раньше. Рассчитываем на Сашу в полной мере и готовы идти к новым целям вместе», – сказал Пашутин.

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