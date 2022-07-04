Евгений Пашутин: «Брайон Аллен – настоящий комбогард. Он уверенно чувствует себя в решающие моменты игры»

Главный тренер описал сильные стороны новобранца команды Брайона Аллена.

В понедельник пермяки объявили о подписании американца на сезон-22/23.

«Брайон Аллен – универсальный игрок, настоящий комбогард, который может играть на позиции первого и второго номера. Он хорошо проявляет себя в защите, обладает агрессивным стилем игры, отлично действует в проходе и в игре один на один, также важно и то, что игрок уверенно чувствует себя в решающие моменты игры.

Брайон отлично владеет мячом в быстром прорыве, хорошо видит игровое поле, всегда нацелен на атаку и обладает острой передачей. Считаю, что с таким игроком как Брайон Аллен мы станем еще сильнее», – заявил Пашутин.

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