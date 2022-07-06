Джо Байден написал Бриттни Грайнер ответное письмо и позвонил ее жене

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис провели телефонный разговор с Шерелл, супругой , которая арестована в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков.

В День независимости США Бриттни направила письмо Байдену с просьбой освободить ее. Вскоре Шерелл выразила недовольство тем, что президент никак не реагирует на сложившуюся ситуацию.

В заявлении Белого дома отмечается, что Байден прочитал Шерелл черновик ответного письма, которое он отправит Бриттни. Президент предложил свою поддержку семье Грайнер и обязался помочь в разрешении трудностей.

Ранее Шерелл также звонили советник по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен.

1 июля состоялось первое судебное заседание по делу Бриттни Грайнер. В зале суда присутствовали сотрудники посольства США. Прокурор зачитал обвинительное заключение, были допрошены два свидетеля. Суд постановил отложить заседание на 7 июля.

Баскетболистка УГМК и сборной США была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

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