Замглавы МИД РФ о возможности обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута: «Необходимые судебные процедуры не завершены»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков высказался о возможном обмене арестованной в России американской баскетболистки на российского предпринимателя Виктора Бута.

«Ясно, что необходимые судебные процедуры у нас не завершены. Пока это не произошло, ни о каких дальнейших шагах вообще нет номинальных, формальных, процедурных оснований, не говоря о каких-либо еще», – сказал Рябков. По словам замглавы МИД РФ, тот факт, что США используют термин » удерживаемые лица» в отношении тех, кто получил в России сроки по серьезным статьям, и тех, кто ждет завершения следствия соответствующих судебных вердиктов, говорит о нежелании Вашингтона «воспринимать окружающий мир адекватно». «На этом фоне, конечно, сложно заниматься предметным обсуждением разного рода обменов», – добавил Рябков.

Баскетболистка УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

В четверг, 7 июля, в Химкинском суде состоится второе заседание по делу Грайнер.

Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде по американскому запросу и впоследствии выдан США. Россиянин был признан виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической, и приговорен к 25 годам лишения свободы.

В конце апреля Россия и США произвели обмен осужденными. Российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США за преступления, связанные с наркотиками, обменяли на американского студента Тревора Рида, признанного виновным в нападении на полицейских в Москве.

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