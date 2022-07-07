Американская баскетболистка Бриттни Грайнер прибыла на второе заседание суда

Американскую баскетболистку доставили в Химкинский суд на второе заседание по делу о контрабанде наркотиков.

В четверг состоятся допросы свидетелей, которые не явились на прошлое заседание.

1 июля состоялось первое судебное заседание по делу Грайнер. В зале суда присутствовали сотрудники посольства США. Прокурор зачитал обвинительное заключение, были допрошены два свидетеля. Заседание было отложено на 7 июля для вызова свидетелей, не явившихся в суд.

Баскетболистка УГМК и сборной США была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

«Каждый день в русской тюрьме – кошмар». Карри и Леброн призывают освободить звезду женской НБА – она 4 месяца в СИЗО

В женской НБА – первая баскетболистка-транс. Лейшиа Кларендон удалила грудь, с женой воспитывает ребенка без объявленного гендера и заправляет в профсоюзе

Две баскетболистки вступили в однополый брак и через три года стали первой семейной парой, завоевавшей титулы Евролиги и женской НБА