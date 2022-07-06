Американский правозащитник просит Джо Байдена отправить его в Россию к Бриттни Грайнер

Американский правозащитник Эл Шарптон обратился к администрации президента США Джо Байдена с просьбой посодействовать организации его визита к арестованной в России баскетболистке .

«Я глубоко обеспокоен физическим, психическим и духовным самочувствием Бриттни Грайнер. Я призываю президента Байдена и госсекретаря Блинкена к тому, чтобы я и другие священнослужители могли приехать в Россию немедленно, чтобы мы могли помолиться о ней в тюрьме.

Она заслуживает того, чтобы Соединенные Штаты что-то сделали для нее, чтобы она могла найти в себе силы, пока продолжается этот показательный процесс. Родные Бриттни также заслуживают информации от тех, кто встречался и говорил с ней.

Четыре месяца — это слишком много, и я надеюсь, что президент откликнется на ее просьбы вернуться домой», – говорится в сообщении правозащитной организации National Action Network, которую возглавляет Шарптон.

Баскетболистка была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

1 июля состоялось первое судебное заседание по делу Грайнер. В зале суда присутствовали сотрудники посольства США. Прокурор зачитал обвинительное заключение, были допрошены два свидетеля. Суд постановил отложить заседание на 7 июля.

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