Тренер Бриттни Грайнер: «Леброн Джеймс уже был бы дома. Это вопрос о ценности женщин, чернокожих, лесбиянок»

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Главный тренер «Финикса» Ванесса Найгаард прокомментировала недавнее заявление Бриттни Грайнер, которая находится под арестом в России.

В День независимости США Бриттни направила письмо президенту США Джо Байдену с просьбой освободить ее.

При описании ситуации Найгаард использовала сравнение баскетболистки со звездным форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Будь на ее месте Леброн, он бы уже был дома, верно? Это вопрос о ценности женщин, вопрос о ценности чернокожего населения. Это также вопрос о ценности лесбиянок. Мы знаем все эти вещи. Так вот, это причиняет боль еще сильнее. Здорово, что она смогла донести до нас это сообщение. Надеюсь, это привлечет внимание людей», – заявила Найгаард.

1 июля состоялось первое судебное заседание по делу Грайнер. В зале суда присутствовали сотрудники посольства США. Прокурор зачитал обвинительное заключение, были допрошены два свидетеля. Суд постановил отложить заседание на 7 июля.

Баскетболистка была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

В России Бриттни выступает за екатеринбургский УГМК. Также она является игроком «Финикса» в женской НБА и членом сборной США.

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