«Президент Байден дал понять, что необходимо освободить всех граждан США, которые находятся в заложниках». Белый дом отреагировал на письмо Грайнер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден прочитал письмо баскетболистки Бриттни Грайнер, которая находится под арестом в России.

«Мы собираемся использовать все возможные средства, чтобы вернуть Грайнер домой», – заявила Жан-Пьер.

В День независимости США Бриттни направила письмо Байдену с просьбой освободить ее. Шерелл, жена Бриттни, позже выразила недовольство тем, что президент не реагирует на требования вернуть задержанную баскетболистку домой.

Официальный представитель Совета по нацбезопасности США Эдриэнн Уотсон прокомментировал ситуацию.

«Президент Байден ясно дал понять, что необходимо освободить всех граждан США, которые находятся в заложниках или незаконно задержаны за границей, включая . Правительство США продолжает активно работать, используя все доступные средства, чтобы вернуть ее домой.

Команда президента находится в постоянном контакте с семьей Бриттни. Наши представители несколько раз разговаривали с женой Бриттни в последние недели. Белый дом тесно координирует свои действия со специальным посланником президента по делам заложников, который встречался с семьей Бриттни, ее товарищами по команде и ее сетью поддержки», – сказал Уотсон.

1 июля состоялось первое судебное заседание по делу Грайнер. В зале суда присутствовали сотрудники посольства США. Прокурор зачитал обвинительное заключение, были допрошены два свидетеля. Суд постановил отложить заседание на 7 июля.

Баскетболистка УГМК и сборной США была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

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