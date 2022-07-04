«Реал» заставляет Пабло Ласо взять годичный отпуск

Мадридский «Реал» хочет, чтобы главный тренер команды полностью оправился от сердечного приступа, который он перенес в начале июня, и заставляет 54-летнего специалиста взять годичный отпуск, сообщает El Espanol.

Как сообщает Marca, клуб уже уведомил Ласо, что он не продолжит работу в клубе в следующем сезоне.

Несмотря на то, что Ласо неоднократно уверял, что чувствует себя хорошо, и даже руководил тренировкой команды во время финала ACB против «Барселоны», «Реал» не хочет подвергать его ненужному риску.

«Реал» планирует оставить Чуса Матео в качестве исполняющего обязанности главного тренера в следующем сезоне. При этом Ласо, у которого остался один год по действующему контракту с чемпионами Испании, будет получать зарплату в полном объеме. Тренер не согласен с решением клуба и предлагает перейти в другую команду.

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