Пабло Ласо выписан из отделения интенсивной терапии

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Главный тренер «Реала» Пабло Ласо выписан из отделения интенсивной терапии больницы Санитас Ла Моралеха.

Отмечается, что Ласо чувствует себя хорошо. Он переведен в палату, за его состоянием будут наблюдать кардиологи. 

В воскресенье Ласо был доставлен в больницу после перенесенного инфаркта миокарда и прооперирован. 

В отсутствие Ласо руководить «Реалом» будет его ассистент Чус Матео.

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