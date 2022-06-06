Пабло Ласо выписан из отделения интенсивной терапии

Главный тренер выписан из отделения интенсивной терапии больницы Санитас Ла Моралеха.

Отмечается, что Ласо чувствует себя хорошо. Он переведен в палату, за его состоянием будут наблюдать кардиологи.

В воскресенье Ласо был доставлен в больницу после перенесенного инфаркта миокарда и прооперирован.

В отсутствие Ласо руководить «Реалом» будет его ассистент Чус Матео.

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