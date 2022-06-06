Главный тренер «Реала» Пабло Ласо выписан из отделения интенсивной терапии больницы Санитас Ла Моралеха.
Отмечается, что Ласо чувствует себя хорошо. Он переведен в палату, за его состоянием будут наблюдать кардиологи.
В воскресенье Ласо был доставлен в больницу после перенесенного инфаркта миокарда и прооперирован.
В отсутствие Ласо руководить «Реалом» будет его ассистент Чус Матео.
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