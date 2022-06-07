Пабло Ласо: «Я дома и чувствую себя прекрасно. Хочу поскорее вернуться»

Главный тренер «Реал» Пабло Ласо рассказал о своем состоянии после перенесенного инфаркта миокарда и операции.
«Сейчас я дома и чувствую себя прекрасно.
Мне повезло, что жизнь сделала предупреждение.
Как сказал мне вчера доктор, сейчас мое состояние лучше, чем 5 дней назад.
Чувствую силу и желание вернуться как можно скорее», – написал Ласо в твиттере.
В отсутствие Ласо руководить «Реалом» будет его ассистент Чус Матео.
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Твиттер Пабло Ласо