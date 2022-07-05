Инсайдер Джейк Фишер: «Финикс» остается наиболее вероятным вариантом для перехода Дюрэнта»

Инсайдер НБА Джейк Фишер назвал команду, которая является на данном этапе основным претендентом на получение звездного форварда «Нетс» .

остается наиболее вероятным вариантом для перехода Дюрэнта.

Обмен с участием нескольких команд, задействован, но переходит не в «Бруклин», – сообщил Фишер.

Дюрэнт ранее запросил обмен и назвал «Санз» одним из клубов, где хотел бы продолжить карьеру.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов