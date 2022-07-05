Инсайдер Джейк Фишер: «Финикс» остается наиболее вероятным вариантом для перехода Дюрэнта»

Инсайдер НБА Джейк Фишер назвал команду, которая является на данном этапе основным претендентом на получение звездного форварда «Нетс» Кевина Дюрэнта.
«Финикс» остается наиболее вероятным вариантом для перехода Дюрэнта.
Обмен с участием нескольких команд, Деандре Эйтон задействован, но переходит не в «Бруклин», – сообщил Фишер.
Дюрэнт ранее запросил обмен и назвал «Санз» одним из клубов, где хотел бы продолжить карьеру.
Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов