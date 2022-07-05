«Рэпторс» не хотят включать Скотти Барнса в сделку по Кевину Дюрэнту

«Торонто» возражает против включения лучшего новичка сезона-2021/22 в возможную сделку по приобретению звездного форварда «Бруклина» , сообщает The New York Post.

Впрочем, руководители лиги полагают, что это может быть переговорной уловкой генерального менеджера «Рэпторс» Масаи Уджири, у которого есть опыт заключения крупных сделок.

По мнению функционеров, не только имеет хорошие шансы в борьбе за Дюрэнта, но и уверен, что сможет сделать лучшее предложение на всем рынке.

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