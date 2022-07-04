«Уорриорз» заинтересованы в приобретении Кевина Дюрэнта

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«Голден Стэйт» входит в число команд, заинтересованных в приобретении звездного форварда Кевина Дюрэнта у «Бруклина», сообщает инсайдер ESPN Марк Джей Спирс.

По мнению Спирса, «Уорриорз» могли бы предложить «Нетс» Джордана Пула, Джеймса Уайзмена, Джонатана Кумингу и Мозеса Муди, отправив Эндрю Уиггинса в третью команду. «Нетс» не могут принять Уиггинса, если хотят сохранить в составе Бена Симмонса, поскольку у обоих подписано продление контракта новичка.

Ранее сообщалось, что лидеры «Голден Стэйт» связывались с Дюрэнтом после того, как он попросил «Бруклин» об обмене. Отмечается, что они были бы рады его возвращению в команду.

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