Инсайдер: «Филадельфия» не вступала в переговоры с «Бруклином» по Кевину Дюрэнту»

По словам журналиста NBCS Philadelphia Джона Кларка, не вступала в переговоры с «Бруклином» по поводу возможного обмена с участием звездного форварда Кевина Дюрэнта.

«Несмотря на сообщения, «Сиксерс» не пытаются приобрести Кайри Ирвинга. Мне сказали, что внутри клуба велись разговоры об Ирвинге и других игроках, но «Сиксерс» никогда не вступали в настоящие переговоры с «Бруклином».

Что касается , помните, что во многом от его мнения зависит, где он окажется», – написал Кларк.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов