Тайлер Хирро: «Судя по тому, как обстоят дела, только семья имеет значение»

Атакующий защитник «Майами» опубликовал загадочный твит на фоне слухов о его возможном обмене в «Бруклин».

«Судя по тому, как обстоят дела, только семья имеет значение», – написал игрок.

По информации СМИ, Хирро является первым кандидатом на обмен, если «Майами» и «Бруклин» договорятся о сделке с участием .

Дюрэнт попросил «Нетс» об обмене в другую команду. В вишлист двукратного чемпиона НБА входят «Финикс» и .

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов