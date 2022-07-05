Дюрэнт может начать тренировочный лагерь с «Нетс», если клуб не получит за него желаемые активы

Звездный форвард «Нетс» на прошлой неделе попросил обменять его в другую команду, но клуб пока не получил устраивающее предложение.

Как сообщает New York Post, если «Бруклин» по-прежнему будет недоволен уровнем предлагаемых активов, то ситуация с обменом может затянуться и Дюрэнту придется начать с нынешней командой подготовку к новому сезону.

Отмечается, что поскольку в контракте Кевина прописаны еще четыре года, а его друг взял опцию на сезон-22/23, у «Нетс» есть рычаги влияния, и они намерены их использовать.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов