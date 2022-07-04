Эдриан Воджнаровски: «Ситуация с обменом Дюрэнта и Ирвинга развивается медленно. Пока нет никаких подвижек»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о нынешней ситуации с и , которые хотят покинуть .

«Ситуация с обменом Дюрэнта и Ирвинга развивается медленно. Пока нет никаких подвижек. Как мне рассказали, пока не предпринимали активных действий, чтобы заполучить Кайри.

Все может измениться, ситуация будет развиваться. Но по состоянию на данный момент, особых подвижек по возможным обменам Ирвинга и Дюрэнта нет.

Ключевое различие между ними заключается в том, что у Ирвинга истекающий контракт, поэтому есть лишь ограниченное количество команд, которые заинтересованы в повышении текущего уровня команды и готовы пойти на риск», – сказал Воджнаровски.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана