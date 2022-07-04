Инсайдер: «Дюрэнт хочет покинуть «Нетс» из-за неудачного сезона и испорченных отношений клуба с Кайри»

Инсайдер Sports Illustrated Ховард Бек описал ситуацию в , которая привела к запросу на обмен со стороны .

«Те, кто знает Дюрэнта, называют два основных фактора: неудачный сезон «Нетс», закончившийся поражением в первом раунде плей-офф, а также испорченные отношения между клубом и Ирвингом, его близким другом.

Согласно источникам, Дюрант не верит в возрождение в сложившихся обстоятельствах. И он недоволен тем, что его друг несчастен.

Здесь любой разумный наблюдатель должен заметить: провал «Нетс» в первую очередь был вызван самим Ирвингом, в частности, его отказом принять вакцину от COVID, из-за чего он не имел права участвовать в домашних играх. Это портило командную химию, увеличивало нагрузку на ротацию и раздражало Хардена, который в феврале вынудил клуб отправить его в «Филадельфию».

Итак, с одной стороны Дюрэнт разочарован провальным сезоном «Нетс». С другой, он расстроен из-за позиции команды по отношению к Ирвингу… который стал основной причиной провала «Нетс».

Как заметил один сочувствующий Дюрэнту инсайдер, «Кайри все саботировал», но Дюрэнт больше реагирует на последствия, чем на их причину, и теперь считает «Нетс» безнадежными... Бруклинцы были правы в принципе, но ошибались с практической точки зрения, не понимая, что готовность расстаться с Ирвингом и его разочарование «оттолкнут Кевина».

Поучительно, что, несмотря на весь хаос и стресс, Дюрэнт все еще хочет играть с Ирвингом», – пишет Бек.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана