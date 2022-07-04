Скип Бэйлесс: «На месте руководства «Нетс» никуда не отпустил бы Дюрэнта и Ирвинга»

Телеведущий Скип Бэйлесс считает, что «Нетс» не должны идти на поводу у звездных и , удовлетворяя их запрос на обмен.

«На месте руководства «Нетс» я бы сказал Кевину Дюрэнту: «В твоем контракте еще четыре сезона. В следующем розыгрыше ты играешь за вместе с Кайри и Беном Симмонсом. Мы собираемся взять титул».

Если Кей Ди требуется другой тренер, пусть так. Но почему надо отпускать Кей Ди и Кайри и начинать все заново?» – написал Бэйлесс.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана