Скип Бэйлесс: «На месте руководства «Нетс» никуда не отпустил бы Дюрэнта и Ирвинга»

Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Скип Бэйлесс Баскетбол

Телеведущий Скип Бэйлесс считает, что «Нетс» не должны идти на поводу у звездных Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга, удовлетворяя их запрос на обмен.

«На месте руководства «Нетс» я бы сказал Кевину Дюрэнту: «В твоем контракте еще четыре сезона. В следующем розыгрыше ты играешь за «Бруклин» вместе с Кайри и Беном Симмонсом. Мы собираемся взять титул».

Если Кей Ди требуется другой тренер, пусть так. Но почему надо отпускать Кей Ди и Кайри и начинать все заново?» – написал Бэйлесс.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана

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